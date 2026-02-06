Mattarella in tram alla cerimonia delle Olimpiadi 2026, lo guida Valentino Rossi

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con un ‘fuoriprogramma’ che vede protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che arriva in tram alle Olimpiadi. È l’entrata, a sorpresa, del capo dello Stato, che caratterizza il prologo della cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026. Un filmato che vede il presidente seduto come un comune cittadino, su un tram su cui salgono e scendono comuni cittadini, ma anche passeggeri speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci.

Per questo filmato che ha inaugurato le Olimpiadi gli organizzatori hanno scelto la chiave del racconto low profile, una normalità calda e familiare e una punta di autoironia presidenziale. Ma niente a che vedere con filmati spettacolari di altre edizioni olimpiche.

Il tram numero 26, chiaro riferimento all’anno dei Giochi, fa un percorso notturno per una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più simbolici della città. All’interno si vede il presidente della Repubblica che interagisce con due bambine a cui è caduto un pupazzetto mascotte dei Giochi olimpici, che raccoglie lui stesso da terra, e poi prima di scendere alla fermata dello Stadio Meazza, capolinea del percorso.

Valentino Rossi conducente nel tram con Mattarella

Nel video prologo alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende dal tram e si accorge che è stato condotto da un autista d’eccezione: Valentino Rossi in perfetta divisa da tranviere. Con un saluto al pluricampione mondiale di motociclismo si conclude il viaggio di questo tram davvero speciale. Poi, dal video prologo alla cerimonia d’apertura, Mattarella fa il suo ingresso nello stadio per andarsi a sedere in tribuna al fianco della Presidente del Cio, Kirsty Coventry. La cerimonia di apertura dei giochi è ora pronta a partire.