giovedì 5 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, domani la cerimonia d’apertura: ecco tutti i portabandiera delle squadre nazionali

(foto Claudio Furlan/ LaPresse)
LaPresse
Tutto pronto per l’inizio di Milano-Cortina 2026 con la grande festa allo stadio Meazza

Tutto pronto per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, questo l’elenco di tutti i portabandiera che sfileranno durante lo show diffuso in programma allo stadio di San Siro e a Cortina:

  • Grecia: Tita Nefeli
  • Albania: Colturi Lara, Xhepa Denni
  • Arabia Saudita: Alireza Rakan
  • Argentina: Baruzzi Farriol Francesca, Dal Farra Franco
  • Armenia: Akopova Karina, Rakhmanin Nikita
  • Australia: Anthony Jakara, Graham Matt
  • Austria: Gasser Anna, Karl Benjamin
  • Azerbaijan: Papathoma Paraskevaidou A.A., Litvintsev Vladimir
  • Belgio: Desmet Hanne, Drion du Chapois Maximilien
  • Benin: Tchibozo Nathan
  • Bolivia: Gronlund Timo Juhani
  • Bosnia Erzegovina: Muzaferija Elvedina, Sljivic Marko
  • Brasile: Silveira Nicole Rocha, Pinheiro Braathen Lucas
  • Bulgaria: Feigin Alexandra, Iliev Vladimir
  • Canada: Thompson Marielle, Kingsbury Mikael
  • Rep. Ceca: Charvatova Lucie, Pastrnak David
  • Cile: Schwencke Matilde, Endrestad Sebastian
  • Cina: Zhang Chutong, Ning Zhongyan
  • Cipro: Loizidou Andrea, Kouyoumdjian Yianno
  • Colombia: Fodstad Fredrik
  • Corea del Sud: Park Ji-Woo, Cha Junhwan
  • Croatia: Ascic Valentina, Legovic Matija
  • Danimarca: Dupont Denise, Jensen Aabo Jesper
  • Ecuador: Jungbluth Rodriguez Klaus
  • Emirati Arabi Uniti: Hudson Piera, Astridge Alexander
  • Eritrea: Abeda Shannon
  • Estonia: Talihaerm Johanna, Liiv Marten
  • Filippine; Proulx Tallulah, Ceccarelli Francis
  • Finlandia: Parmakoski Krista, Lehtonen Mikko
  • Georgia: Davis Diana, Berulava Luka
  • Germania: Schmid Katharina, Draisaitl Leon
  • Giamaica: Moore Mica, Rivers Iv Henri
  • Giappone: Tomita Sena, Morishige Wataru
  • Gran Bretagna: Fear Lilah, Hall Brad
  • Guinea-Bissau: Tang Winston. Haiti: Savart Stevenson
  • Hong Kong: King Eloise Yung Shih, Kwok Tsz Fung
  • India: Khan Arif Mohd
  • Iran: Beyrami Baher Samaneh, Saveh Shemshaki Danyal
  • Irlanda: Zurbay Anabelle, Maloney Westgaard Thomas
  • Islanda: van Pelt Elin, Sigurdsson Jon Erik
  • Israele: Seniuk Mariia, Firestone Jared
  • Kazakhstan: Amrenova Ayaulym, Nikisha Denis
  • Kenya: Simader Sabrina, Laborde Dit Pere Issa Gachingiri
  • Kosovo: Kryeziu Kiana, Kokaj Drin
  • Kyrgyzstan: Saparbekov Artur
  • Lettonia: Germane Dzenifera, Daugavins Kaspars
  • Libano: El Hayek Andrea Elie Antoine
  • Liechtenstein: Kranz Martin
  • Lituania: Reed Allison, Ambrulevicius Saulius
  • Lussemburgo: Osch Matthieu
  • Nord Macedonia: Atanasovska Jana, Jada Stavre
  • Madagascar: Clerc Mialitiana, Gravier Mathieu
  • Malaysia: Salehhuddin Aruwin
  • Malta: Eriksen Jenny Axisa
  • Marocco: Tranchina Pietro
  • Messico: Schleper Sarah, Carrillo Donovan
  • Moldova: Hlusovici Elizaveta, Luchin Iulian
  • Mongolia: Enkhbayar Ariuntungalag, Altanzul Ariunbat
  • Montenegro: Pekovic Branislav. Nigeria: Ikpefan Samuel Uduigowme
  • Norvegia: Lie Kajsa Vickhoff, Kongshaug Peder
  • Olanda: Bos Kimberley, van T Wout Jens Pakistan: Karim Muhammad
  • Polonia: Czerwonka Natalia, Stoch Kamil
  • Puerto Rico: Delka Kellie
  • Portogallo: Guerillot Vanina, Cabeca Jose
  • Romania: Sauter Julia, Tentea Mihai Cristian
  • San Marino: Mini Rafael
  • Singapore: Basha Faiz Basha Munwar
  • Slovacchia: Cernanska Viktoria, Tatar Tomas
  • Slovenia: Prevc Nika, Prevc Domen
  • Spagna: Smart Olivia, Salarich Baucells Joaquim
  • Sud Africa: Burger Nicole, Smith Matthew
  • Thailandia: Chanloung Karen, Chanloung Mark
  • Trinidad and Tobago: Gatcliffe Emma, Alleyne Nikhil
  • Ucraina: Sydorko Yelyzaveta, Heraskevych Vladyslav
  • Ungheria: Somodi Maja Dora, Nogradi Bence Mark
  • Uzbekistan: Eybog Daniil
  • Venezuela: Claveau-Laviolette Nicolas
  • Usa: Jackson Erin, del Duca Frankie
  • Francia: Trespeuch Chloe, Noel Clement
  • Italia: Fontana Arianna, Pellegrino Federico, Mosaner Amos, Brignone Federica. 

© Riproduzione Riservata