Olimpiadi 2026, domani la cerimonia d’apertura: ecco tutti i portabandiera delle squadre nazionali

Tutto pronto per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, questo l’elenco di tutti i portabandiera che sfileranno durante lo show diffuso in programma allo stadio di San Siro e a Cortina:
- Grecia: Tita Nefeli
- Albania: Colturi Lara, Xhepa Denni
- Arabia Saudita: Alireza Rakan
- Argentina: Baruzzi Farriol Francesca, Dal Farra Franco
- Armenia: Akopova Karina, Rakhmanin Nikita
- Australia: Anthony Jakara, Graham Matt
- Austria: Gasser Anna, Karl Benjamin
- Azerbaijan: Papathoma Paraskevaidou A.A., Litvintsev Vladimir
- Belgio: Desmet Hanne, Drion du Chapois Maximilien
- Benin: Tchibozo Nathan
- Bolivia: Gronlund Timo Juhani
- Bosnia Erzegovina: Muzaferija Elvedina, Sljivic Marko
- Brasile: Silveira Nicole Rocha, Pinheiro Braathen Lucas
- Bulgaria: Feigin Alexandra, Iliev Vladimir
- Canada: Thompson Marielle, Kingsbury Mikael
- Rep. Ceca: Charvatova Lucie, Pastrnak David
- Cile: Schwencke Matilde, Endrestad Sebastian
- Cina: Zhang Chutong, Ning Zhongyan
- Cipro: Loizidou Andrea, Kouyoumdjian Yianno
- Colombia: Fodstad Fredrik
- Corea del Sud: Park Ji-Woo, Cha Junhwan
- Croatia: Ascic Valentina, Legovic Matija
- Danimarca: Dupont Denise, Jensen Aabo Jesper
- Ecuador: Jungbluth Rodriguez Klaus
- Emirati Arabi Uniti: Hudson Piera, Astridge Alexander
- Eritrea: Abeda Shannon
- Estonia: Talihaerm Johanna, Liiv Marten
- Filippine; Proulx Tallulah, Ceccarelli Francis
- Finlandia: Parmakoski Krista, Lehtonen Mikko
- Georgia: Davis Diana, Berulava Luka
- Germania: Schmid Katharina, Draisaitl Leon
- Giamaica: Moore Mica, Rivers Iv Henri
- Giappone: Tomita Sena, Morishige Wataru
- Gran Bretagna: Fear Lilah, Hall Brad
- Guinea-Bissau: Tang Winston. Haiti: Savart Stevenson
- Hong Kong: King Eloise Yung Shih, Kwok Tsz Fung
- India: Khan Arif Mohd
- Iran: Beyrami Baher Samaneh, Saveh Shemshaki Danyal
- Irlanda: Zurbay Anabelle, Maloney Westgaard Thomas
- Islanda: van Pelt Elin, Sigurdsson Jon Erik
- Israele: Seniuk Mariia, Firestone Jared
- Kazakhstan: Amrenova Ayaulym, Nikisha Denis
- Kenya: Simader Sabrina, Laborde Dit Pere Issa Gachingiri
- Kosovo: Kryeziu Kiana, Kokaj Drin
- Kyrgyzstan: Saparbekov Artur
- Lettonia: Germane Dzenifera, Daugavins Kaspars
- Libano: El Hayek Andrea Elie Antoine
- Liechtenstein: Kranz Martin
- Lituania: Reed Allison, Ambrulevicius Saulius
- Lussemburgo: Osch Matthieu
- Nord Macedonia: Atanasovska Jana, Jada Stavre
- Madagascar: Clerc Mialitiana, Gravier Mathieu
- Malaysia: Salehhuddin Aruwin
- Malta: Eriksen Jenny Axisa
- Marocco: Tranchina Pietro
- Messico: Schleper Sarah, Carrillo Donovan
- Moldova: Hlusovici Elizaveta, Luchin Iulian
- Mongolia: Enkhbayar Ariuntungalag, Altanzul Ariunbat
- Montenegro: Pekovic Branislav. Nigeria: Ikpefan Samuel Uduigowme
- Norvegia: Lie Kajsa Vickhoff, Kongshaug Peder
- Olanda: Bos Kimberley, van T Wout Jens Pakistan: Karim Muhammad
- Polonia: Czerwonka Natalia, Stoch Kamil
- Puerto Rico: Delka Kellie
- Portogallo: Guerillot Vanina, Cabeca Jose
- Romania: Sauter Julia, Tentea Mihai Cristian
- San Marino: Mini Rafael
- Singapore: Basha Faiz Basha Munwar
- Slovacchia: Cernanska Viktoria, Tatar Tomas
- Slovenia: Prevc Nika, Prevc Domen
- Spagna: Smart Olivia, Salarich Baucells Joaquim
- Sud Africa: Burger Nicole, Smith Matthew
- Thailandia: Chanloung Karen, Chanloung Mark
- Trinidad and Tobago: Gatcliffe Emma, Alleyne Nikhil
- Ucraina: Sydorko Yelyzaveta, Heraskevych Vladyslav
- Ungheria: Somodi Maja Dora, Nogradi Bence Mark
- Uzbekistan: Eybog Daniil
- Venezuela: Claveau-Laviolette Nicolas
- Usa: Jackson Erin, del Duca Frankie
- Francia: Trespeuch Chloe, Noel Clement
- Italia: Fontana Arianna, Pellegrino Federico, Mosaner Amos, Brignone Federica.