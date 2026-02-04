Milano-Cortina 2026, al Forum d'Assago corsa contro il tempo per asfaltare strada parcheggio

A poche ore dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, intorno al Forum di Assago, ribattezzato ‘Milano Ice Skating Arena’ e sede delle gare di pattinaggio di figura e short track, si lavora senza sosta per completare la strada che conduce al parcheggio comunale. La consegna è prevista per il 6, giorno della prima gara e della prova generale con il pubblico. Asfaltatrici, operai in tuta arancione e camion carichi di catrame si muovono senza tregua sotto la pioggia battente, in una corsa contro il tempo. Al momento, per gli spettatori l’unica area di sosta disponibile è quella dell’adiacente centro commerciale, mentre il parcheggio del Forum resterà chiuso e sarà riservato all’organizzazione.