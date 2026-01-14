Milano Cortina 2026: caso tedofori, il diktat di Salvini e Abodi: “Coinvolgere gli atleti”

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte, dal 6 al 22 febbraio il fuoco olimpico tornerà a bruciare nel nostro Paese. Ma proprio sulla questione della fiamma, anzi dei tedofori, è scoppiata la polemica. Il coinvolgimento di protagonisti esterni al mondo dello sport, e degli sport invernali in particolare – sui social ha fatto scalpore la ‘frazione’ de “L’uomo gatto” di Sarabanda, il cui vero nome è Gabriele Sbattella, o quella dell’attore Jackie Chan a Pompei – ha destato più di qualche perplessità tra gli appassionati ed è sbarcata anche nelle istituzioni.

Jackie Chan tedoforo a Pompei (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Abodi-Salvini: “Atleti rappresentativi siano coinvolti”

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il ministro Andrea Abodi hanno quindi invitato a un videocollegamento tutti i soggetti coinvolti in Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di chiarire il tema. Visto il grande impegno degli ultimi anni per realizzare una edizione dei giochi invernali memorabile, Salvini e Abodi vogliono fare massima chiarezza affinché vengano chiarite scelte che lasciano fortemente perplessi, hanno fatto sapere i ministri con una nota in mattinata. Nel tardo pomeriggio, conclusa la riunione, “entrambi hanno auspicato il coinvolgimento di tutti gli atleti più rappresentativi, ottenendo rassicurazioni” si legge in una nota congiunta del ministro delle Infrastrutture e del ministro per lo Sport e i Giovani.

Fauner: “Escluso perché politico? Oltre il danno la beffa”

Tra gli esclusi eccellenti c’è Silvio Fauner, campione olimpico di Lillehammer 1994 nello sci di fondo e protagonista di un’impresa immortale. Con un lungo post sul suo profilo Fb, ha affrontato la questione. “A questo punto è doveroso chiarire. Io non ho parlato solo a nome mio. Mi sono fatto portavoce di almeno 15 atleti che hanno vinto una medaglia olimpica negli sport invernali, campioni che hanno scritto la storia dello sport italiano e che oggi si sentono messi da parte. La Fondazione Milano Cortina ha cercato di giustificare questa esclusione sostenendo che non sarei stato chiamato perché “politico”. Parliamo dei fatti: sono vicesindaco con una lista civica di un paese di 1300 abitanti, Sappada. Una carica amministrativa locale che nulla ha a che vedere con la politica nazionale o con logiche di rappresentanza istituzionale”.

“Questa motivazione non riguarda gli altri campioni olimpici esclusi, che non hanno alcun ruolo politico. Ancora più grave: tra i tedofori è stato scelto un consigliere comunale di Siracusa (Ivan Scimonelli). Quindi mi chiedo: per lui la regola non vale e per me sì? Anche ammettendo, per assurdo, che una carica amministrativa locale fosse considerata incompatibile con il ruolo di tedoforo, i campioni olimpici avrebbero potuto e dovuto essere coinvolti come Ambassador delle Olimpiadi, promotori dei loro valori e delle discipline invernali, soprattutto attraverso iniziative nelle scuole e progetti dedicati”, ha aggiunto. “Se la Fondazione avesse semplicemente ammesso l’errore e chiesto scusa per una gestione sbagliata, i toni sarebbero stati diversi. Ma cercare scusanti infondate, dopo una debacle evidente, non è accettabile. Perché qui non c’è solo il danno. C’è anche la beffa. Le Olimpiadi meritano rispetto. E il rispetto passa anche dal saper riconoscere quando si sbaglia”, ha concluso pubblicando una foto che lo ritrae “con l’amico Pietro Piller Cottrer, anche lui snobbato dalla Fondazione Milano Cortina”.

Thoeni: “Il Coni mi ha detto che sarò tra gli ultimi”

La leggenda dello sci alpino Gustav Thoeni, intervenuto a “‘Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1”, ha confessato che sarà coinvolto in una delle ultime tappe della fiaccola. “Mi ha chiamato il presidente del Coni e mi ha detto che dovrei essere uno degli ultimi tedofori, staremo a vedere”.