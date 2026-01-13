Milano-Cortina 2026, Salvini ringrazia gli operai: “Scavano anche nelle notti di freddo”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ringrazia gli operai dei cantieri delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che stanno lavorando per porre a completamento le opere prima dell’inizio dei Giochi il 6 febbraio prossimo. “Tre miliardi di persone accenderanno la televisione fra 25 giorni e vedranno il frutto di un gran lavoro di squadra“, ha detto il vicepremier a margine del convegno in Senato ‘Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro’, organizzato dalla Lega. “Ci sono in questo momento centinaia di operai, di tecnici, di ingegneri, di donne e di uomini al lavoro. Poi gli italiani guarderanno in televisione il grande successo sportivo, però è figlio di un lavoro di anni e anni, giorno e notte. Anche in queste notti di freddo ci sono operai che stanno scavando e quindi il ringraziamento è a loro“, ha aggiunto.

Giovedì la morte di un vigilante in un cantiere a Cortina

Le parole di Salvini arrivano a pochi giorni dalla morte, lo scorso 8 gennaio, di un vigilante 55enne originario di Brindisi mentre stava svolgendo un turno di sorveglianza notturno di 12 ore presso un cantiere olimpico a Cortina d’Ampezzo. Il decesso, probabilmente dovuto a un malore, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte dopo che l’uomo era uscito dal gabbiotto per effettuare un controllo esterno. La notte della tragedia le temperature all’aperto erano di circa 16 gradi sotto zero. Lo stesso Salvini, in quell’occasione, aveva espresso profondo dolore e vicinanza alla famiglia del lavoratore, chiedendo una relazione dettagliata sull’accaduto con riferimento al contratto e alle mansioni del lavoratore.