Lindsey Vonn vince a 41 anni la discesa libera di St.Moritz, Goggia quarta

A 41 anni ha messo tutte in fila con una superiorità schiacciante. Lindsey Vonn si è aggiudicata la prima discesa di Coppa del mondo. Sul tracciato di St. Moritz la campionessa statunitense con una prestazione perfetta, ha preceduto sul traguardo le austriache Magdalena Egger a 98 centesimi e Mirjam Puchner a 1″16. Fuori dal podio l’azzurra Sofia Goggia con un ritardo dalla statunitense di 1″31.

Vonn, tornata alla gare l’anno scorso dopo sei anni, sul traguardo è stata abbracciata dalle avversarie con Goggia che si è complimentata per l’impresa. Lei e Vonn sono ai Giochi tra le favorite a meno di due mesi da Milano-Cortina. Per la statunitense è la vittoria numero 83 in CdM, seconda sciatrice più vincente della storia dello sci alpino, dietro alla sola Mikaela Shiffrin, e tra i pochi atleti ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità della disciplina.

Vonn: “Se iniziamo così sono in buona posizione per Milano-Cortina”

“È stata una giornata fantastica, non potrei essere più felice, sono molto emozionata. Quest’estate mi sentivo bene, ma non ero sicura di quanto fossi veloce. Credo di saperlo ora”. Così Vonn all’emittente svizzera RTS. “Ovviamente il mio obiettivo è Cortina, ma se iniziamo così, penso di essere in una buona posizione”, ha aggiunto la campionessa americana che partirà favorita anche per la seconda discesa libera di St. Moritz, in programma domani.