Florida, lo zoo di Palm Beach dà il benvenuto a un cucciolo di koala

Lo zoo di Palm Beach, in Florida, ha dato il benvenuto alla sua prima cucciola di koala e sabato inaugurerà un habitat appena ristrutturato per i mammiferi marsupiali. Amarylis Celestina, responsabile dei koala della struttura, ha spiegato che la nascita è fondamentale per la diversità genetica negli Stati Uniti. Il cucciolo, nato a settembre, sta iniziando a uscire dal marsupio della madre. Nel frattempo, i koala godono di un habitat rinnovato con più vegetazione e luce naturale. I cambiamenti mirano a ricreare l’ambiente australiano e a favorire i comportamenti naturali dei koala.

John towey/palm beach zoo & conservation society