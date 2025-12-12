Brignone portabandiera a Milano Cortina 2026, la madre: “Fede felicissima, motivazione in più”

“Fede è felicissima, l’idea di fare le Olimpiadi e poter fare il portabandiera l’ha motivata un sacco nel suo lavoro. Non voleva chiudere la carriera con un infortunio. Questa Olimpiade è un grande stress, da otto mesi le chiedono se ce la farà, ma è anche una bella motivazione. Non è detto che ce la faccia a partecipare però questa fiducia che le hanno dato è un grande orgoglio e onore. Penso che questo resti nel palmares di un’atleta anche se è importante il risultato in pista. Ma in un momento del genere, visto che non sarà scontato che torni al 100% e possa puntare alla medaglia, già questa è una grande soddisfazione”. Così a LaPresse Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone, scelta come una dei quattro portabandiera azzurri a Milano Cortina 2026.

“Non si può ancora dire se parteciperà ai giochi”

“Se parteciperà ai Giochi non si può ancora dire, ma di nessuno. Vediamo quello che è accaduto alla Goggia, doveva fare la portabandiera a Pechino ma è caduta e non ha potuto farlo. Nello sport può succedere di tutto fino al giorno prima. L’idea è di partecipare e di provare a farcela, al momento questa idea è ancora lontana però le hanno dato fiducia e questo è un bel segno del Coni e dello sport italiano”, ha proseguito. Da capire se Brignone parteciperà a qualche gara di coppa del Mondo prima dei Giochi. “Credo che sarebbe opportuno fare qualche gara di CdM anche per qualificarsi. Fede non ha il posto di diritto, deve dimostrare di meritarselo. Nelle discipline veloci dovrebbe esserci una gara a fine gennaio e quindi poco prima a Crans Montana mentre in gigante magari anche senza fare gare potrebbe meritarsi il posto sulla fiducia. Ma poi dipende anche dalle altre azzurre, mi auguro che vadano forte. Intanto l’idea di provarci è già tanto“, ha sottolineato. “Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra. L’hanno seguita tutti, dal Coni alla Fisi, tutti sono stati di una disponibilità commovente. E’ seguita in pista per tutta la giornata. E anche per questo ci sta mettendo l’anima“, ha concluso.