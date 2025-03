Cancellata la discesa maschile e femminile a Sun Valley, tappa conclusiva

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo assoluta per la seconda volta in carriera. In virtù della cancellazione della discesa maschile e femminile a Sun Valley, tappa conclusiva di Coppa del Mondo, l’azzurra ha matematicamente conquistato la Coppa di Cristallo dopo quella ottenuta nel 2020 e anche la coppa di discesa di specialità. In classifica generale Federica Brignone guida con 1454 punti, con 382 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Brignone con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre è terza Sofia Goggia con 350.

Brignone: “Vincere Coppa di discesa è qualcosa di speciale, chi l’avrebbe detto”

“Mi sono resa conto della mie condizioni per tutta la stagione. È ovvio che ho cercato di concentrarmi su di me e di fare le cose che ho fatto tutto l’inverno e oggi ero qua per rifare questo. E’ stata una giornata stranissima, però ero tranquilla e avrei provato a fare il massimo indipendentemente. Giocarsi già la Coppa del Mondo di discesa per me era qualcosa di speciale, comunque sarebbe andata oggi sarebbe stata comunque un successo”. Così a Sky Sport, Federica Brignone, che conquista la seconda Coppa del Mondo generale e per la prima volta in carriera quella di discesa. “Ovviamente la coppa di discesa è qualcosa di veramente speciale, anche perché chi ci avrebbe creduto ad inizio stagione. Quello che mi rende ancora più orgogliosa è il lavoro che ho fatto perché comunque in tutti questi anni mi sono messa a lavorare per migliorare nei miei punti deboli, soprattutto sulla parte di scorrimento e tutto questo lavoro mi ha portato a essere qui oggi, quindi vado molto orgogliosa di questo”, ha concluso.

