“Non ho mai osato dirglielo, ma vorrei giocare a tennis con Jannik Sinner. Però lui non si divertirebbe, io faccio schifo a giocare a tennis, non la vedo neanche la sua pallina”. Scherza così Federica Brignone, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa‘ sul Nove. L’azzurra dell’Arma dei Carabinieri, presente in trasmissione insieme alla leggenda dello sci italiano Deborah Compagnoni, sta per partire in questi giorni per le finali di Coppa del Mondo di Sun Valley, negli Stati Uniti: con 382 punti di vantaggio in classifica generale sulla seconda classificata, Lara Gut-Behrami, il trionfo dell’italiana, il secondo dopo quello del 2020, è sempre più vicino.

