La valdostana domina la prima manche, la bergamasca già fuori dai giochi: "Butto via troppe gare"

Federica Brignone è al comando e Sofia Goggia è fuori dopo la prima manche del gigante femminile ai Mondiali di sci alpino 2025 in corso a Saalbach, in Austria. Brignone guida la classifica con il tempo di 1’10″44, unica atleta a scendere sotto il muro dell’1’11, rifilando distacchi abissali alle avversarie. L’unica a rimanerle relativamente vicina è la neozelandese Alice Robinson, data in grandissima forma alla vigilia, che ferma il crono con 67 centesimi di ritardo dalla carabiniera valdostana, mentre già la terza classificata, l’americana Paula Moltzan è a 1″24. Quindi Lara Gut-Behrami, che accusa un distacco di 1″40, seguita da Sara Hector a 1″43.

Brignone va a caccia della sua quinta medaglia iridata, dopo l’argento vinto una settimana fa nel superG di Saalbach, l’argento nel gigante di Courchevel e l’oro nella combinata di Courchevel, nel ’23, e l’argento nel gigante dell’11 a Garmisch-Partenkirchen.

Brignone: “Non male avere questo vantaggio”

“Ho fatto la differenza nell’ultima parabolica, dove la pista gira, lì mi sono presa spazio e sono riuscita a prendere una buona velocità, altrimenti ci si ferma. Ho continuato a spingere fin dall’inizio e mi pare che le altre abbiano avuto un po’ troppo rispetto. Questa è la mia condizione di neve preferita. Avere un buon vantaggio non è male per la seconda, nella quale le prime scenderanno con la pista più liscia, come è capitato a me nella prima, ma le mie avversarie dirette scenderanno più o meno nelle mie stesse condizioni”.

Goggia amara: “Brutto via troppe gare”

Fuori Goggia e Marta Bassino, entrambe incappate in errori di traiettoria. “Oggi ero serena, sono partita bene e mi sentivo bene nel ritmo – ha detto Goggia -. Sono entrata un po’ lunga in una curva, mi si è piantato il bastone e si è girato. Finisco in situazioni tragicomiche che sono inspiegabili, che capitano solo a me. Dovrò lavorarci. Bisogna guardare avanti sempre e comunque, ma è chiaro che butto via troppe gare, nelle quali invece potrei fare benissimo. C’è qualche aspetto che non riesco ancora a vedere. Continuo ad avere un buon potenziale ma non va bene buttare tutte le gare”. Lara Della Mea ha chiuso con 5″01 di ritardo e non prenderà parte alla seconda manche.

