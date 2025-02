Alle prime due posizioni le coppie svizzere Monney/Nef e Von Allmen/Meillard

Svizzera ai primi due posti della classifica al termine della discesa valevole per l’inedita combinata maschile ai Mondiali di Saalbach 2025. Al primo posto provvisorio c’è la coppia formata da Monney/Nef, con il velocista che ha chiuso la manche con il tempo di 1’42″09, davanti al connazionale Von Allmen (in squadra con Meillard), staccato di appena 2 centesimi.

Italia terza in combinata con Paris

Molto bene le squadre azzurre schierate: Dominik Paris occupa la terza posizione parziale ad appena 46 centesimi, lasciando ad Alex Vinatzer alle ore 13.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport) il compito portare a compimento la gara fra i pali stretti. Bene anche Schieder/Kastlunger, quindi a 97 centesimi e superati per appena 2 centesimi da Hemetsberger/Gstrein, mentre Casse/Gross sono sesti a 1″01 e Innerhofer/Della Vite 15simi a 1″62. La gara è stata interrotta più volte a causa della nebbia presente a metà percorso.

Paris ‘cercato dare il massimo così Vinatzer potrà fare il suo’

“E’ stata gara diversa, la si affronta con un peso diverso rispetto alla classica discesa, ho cercato di dare il massimo possibile, così Vinatzer potrà fare il suo. Sono contento di non dovere fare lo slalom, ho avuto tanta sfortuna in passato con lo slalom dopo avere fato una bella discesa. Questo nuovo format alimenta sicuramente il senso di squadra, lo trovo come un miglioramento”. Così l’azzurro Dominik Paris, dopo la libera nella combinata a squadre del Mondiali di Saalbach. “Già dalla prima curva avevo sensazioni buone, mi ha dato fiducia per tutto il resto del percorso, il fatto di stare vicino a Paris come tempo mi rende felice. Adesso tocca a Kastlunger, gli dirò di scendere senza pressione e divertirsi”, ha aggiunto Florian Schieder che ha chiuso con il quinto tempo. “Parlavo con Gross prima della gara e gli ho promesso che avrei cercato di rimanere a 1″ dal miglior tempo e ci sono riuscito. Ho sciato meglio rispetto ai giorni precedenti, il mio compito l’ho svolto, Stefano saprà sicuramente come comportarsi”, ha sottolineato Mattia Casse, sesto nella libera della combinata.

