Le gare si svolgeranno sulla pista di Zwölfer e si concluderanno domenica 16 febbraio

Al via i Mondiali di sci 2025 sulle nevi austriache di Saalbach. Le gare si svolgeranno sulla pista di Zwölfer e si concluderanno domenica 16 febbraio. Il programma si apre oggi con il team event, seguito dalle altre competizioni.

Giovedì 6 febbraio sarà la volta del super-G femminile, mentre venerdì 7 toccherà agli uomini. Il weekend (8 e 9 febbraio) vedrà protagoniste le prove di velocità con le due discese: prima le donne, poi gli uomini.

La prima gara iridata di Saalbach 2025 sarà il Parallelo a squadre, in programma martedì 4 febbraio alle 15:15. L’Italia schiererà Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. L’unico podio azzurro in questa specialità risale ai Mondiali di Åre 2019, quando il team composto da Vinatzer, Simon Maurberger, Della Mea e Irene Curtoni conquistò il bronzo alle spalle di Svizzera e Austria. I campioni in carica, vincitori dell’oro a Courchevel 2023, sono gli Stati Uniti, che allora schierarono Tommy Ford, River Radamus, Paula Moltzan e Nina O’Brien, battendo Norvegia e Canada.

Giovedì 13 febbraio sarà il turno del gigante femminile, una delle gare in cui l’Italia ha ottime chance di medaglia, compresa quella d’oro. La nazionale azzurra, infatti, può ambire al podio in quasi tutte le discipline, pur con le dovute differenze. Il gigante maschile si svolgerà venerdì 14 febbraio, mentre gli ultimi due appuntamenti saranno gli slalom: prima le donne, sabato 15, poi gli uomini, domenica 16.

Calendario gare Mondiali Sci 2025

• Martedì 4 febbraio, ore 15:15 – Team Event

• Giovedì 6 febbraio, ore 11:30 – Super-G femminile

• Venerdì 7 febbraio, ore 11:30 – Super-G maschile

• Sabato 8 febbraio, ore 11:30 – Discesa femminile

• Domenica 9 febbraio, ore 11:30 – Discesa maschile

• Martedì 11 febbraio, ore 10:00 – Team Combined femminile

• Mercoledì 12 febbraio, ore 10:00 – Team Combined maschile

• Giovedì 13 febbraio, ore 9:45 – Gigante femminile

• Venerdì 14 febbraio, ore 9:45 – Gigante maschile

• Sabato 15 febbraio, ore 9:45 – Slalom femminile

• Domenica 16 febbraio, ore 9:45 – Slalom maschile

Le ambizioni dell’Italia ai Mondiali di Sci 2025

L’Italia punta forte sulle sue due regine della velocità: la bergamasca Sofia Goggia e la valdostana Federica Brignone, principali speranze di medaglia nei Campionati iridati in programma dal 4 al 16 febbraio sulle Alpi austriache. La squadra femminile si presenta con grandi ambizioni in quasi tutte le discipline, fatta eccezione per lo slalom. Tra favorite e outsider di lusso, le possibilità di successo sono concrete.

In campo maschile, invece, una medaglia sarebbe già un risultato prestigioso. Le nuove leve faticano a emergere, mentre i veterani iniziano a pagare il peso del tempo. Brignone e Goggia, protagoniste di una stagione eccezionale, partono tra le favorite sia in discesa che in super-G. Solo una settimana fa, a Garmisch, sono salite insieme sul podio nella discesa libera, lasciando sognare un bis nelle gare mondiali. Tra le principali avversarie, la svizzera Lara Gut-Behrami, l’austriaca Cornelia Hütter e le mine vaganti del circuito, tra cui spicca la 40enne Lindsey Vonn, sempre capace di colpi di scena.

Anche nel gigante femminile, l’Italia ha ottime carte da giocare con Brignone e Marta Bassino, campionessa in carica nel super-G. Bassino, in cerca di riscatto dopo una stagione altalenante, punta a un exploit per dare un senso all’anno. Tra le possibili sorprese azzurre, Laura Pirovano, Elena Curtoni e le sorelle Nicole e Nadia Delago, sempre nelle discipline veloci.

Per il settore maschile, mancano figure di spicco come Goggia e Brignone, ma l’Italia può contare su un gruppo di atleti che durante la stagione si è avvicinato più volte al podio. Il leader resta Dominik Paris, in crescita nelle ultime gare e sempre competitivo in discesa libera. Mattia Casse, dopo un buon inizio di stagione, ha mostrato qualche difficoltà, ma resta un elemento su cui puntare. Nelle discipline tecniche, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer arrivano a Saalbach come possibili sorprese: entrambi sono già saliti sul podio quest’anno (De Aliprandini nel gigante di Adelboden, Vinatzer nello slalom di Kitzbühel) e sono in fiducia per giocarsi le loro chance.

Oltre alle gare individuali, ci saranno anche le prove a squadre, che potrebbero regalare un’altra medaglia all’Italia, a seconda di chi scenderà in pista.

Le stelle internazionali dei Mondiali 2025

Fuori dai confini italiani, i Mondiali di Saalbach vedranno in gara alcuni dei più grandi campioni dello sci. Tra gli uomini, il dominatore Marco Odermatt è l’uomo da battere in almeno tre discipline (discesa, super-G e gigante), anche se dovrà vedersela con una concorrenza interna agguerrita nelle prove veloci. Nelle discipline tecniche, il Brasile potrebbe conquistare la sua prima storica medaglia con Lucas Pinheiro Braathen in slalom o gigante. Lo slalom maschile si preannuncia incerto, con il francese Clément Noël e lo svizzero Loïc Meillard tra i favoriti, senza dimenticare il veterano Henrik Kristoffersen.

Tra le donne, l’incognita principale è Mikaela Shiffrin, rientrata alle gare in Francia dopo due mesi di stop per un infortunio all’addome. Se al top della forma, l’americana punta a una nuova doppietta nelle discipline tecniche, ma dovrà vedersela con Gut-Behrami, l’emergente svizzera Camille Rast e, perché no, la 18enne Lara Colturi, italiana naturalizzata albanese.

