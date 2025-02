Ecco tutti i luoghi dove si svolgeranno le gare

Esattamente tra un anno inizieranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Si chiamano così ma in realtà si svolgeranno in una vasta area del nord Italia. Coprendo un territorio di oltre 22.000 chilometri quadrati, i Giochi del 2026 saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali più estese di sempre. E questo anche se non si dovesse considerare un viaggio attraverso l’Atlantico. Se gli organizzatori non riuscissero a terminare in tempo la pista di bob a Cortina, il piano di riserva è quello di ospitare le gare a Lake Placid, negli Usa.

I due principali centri dei Giochi sono Milano e Cortina d’Ampezzo, l’elegante località sciistica invernale nella catena montuosa delle Dolomiti. Inoltre, gli atleti gareggeranno in altri tre gruppi montuosi, mentre la cerimonia di chiusura si terrà a Verona, la città più grande della regione del Veneto.

Quelli di Milano-Cortina saranno i primi Giochi invernali ad abbracciare completamente le riforme di riduzione dei costi introdotte dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e ad utilizzare principalmente sedi esistenti. Milano ospiterà tutte le discipline del ghiaccio: nella nuova Arena Santagiulia di disputeranno le partite di hockey con le stelle della Nhl, mentre le star del pattinaggio di figura e dello short track scenderanno sulla pista della Milano Ice Skating Arena (il Forum di Assago). Le gare di pattinaggio velocità e di hockey si disputeranno invece in una struttura temporanea nell’area fieristica di Rho, il Milano Ice Park. Infine nell’iconico stadio Meazza in San Siro si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi.

Lo sci alpino maschile si svolgerà sul temibile percorso dello Stelvio, una tappa fissa del circuito della Coppa del Mondo maschile. Lo Stelvio Ski Center sarà anche la sede dello sci alpinismo, che farà il suo debutto olimpico. Le gare di sci alpino femminile, invece, si disputeranno nell’iconica pista di Cortina d’Ampezzo, l’Olimpia delle Tofane. Conosciuta come il ‘Piccolo Tibet’ delle Alpi italiane, Livigno ospiterà gli sport che sono forse più popolari tra i giovani. Lo snowboard e lo sci freestyle.

Circondata dalle cime delle Dolomiti, Predazzo sarà una cornice mozzafiato per gli eventi di salto con gli sci. Lo sci di fondo si svolgerà a 10 km di distanza, a Tesero. Il biathlon si svolgerà ad Anterselva, che ha 60 km di piste ed è incastonata tra le montagne dell’Alto Adige. La cerimonia di chiusura si svolgerà presso la storica Arena di Verona.

