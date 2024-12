“Avrei firmato per questo risultato. Sono contenta ma i 16 centesimi mi rimangono sullo stomaco“. Così Sofia Goggia dopo il secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, gara di rientro per la bergamasca che a febbraio aveva riportato la frattura di tibia e malleolo. L’azzurra termina la sua prova con il tempo di 1’32″54, a 16 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice in 1’32″38. “Ho gareggiato all’80-85%”, ha spiegato Goggia ai microfoni di Fisi Tv.

