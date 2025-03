La bergamasca ha conquistato il titolo di Cross a St. Moritz: è la settima medaglia del mondo complessiva

Michela Moioli trionfa ai Mondiali di St. Moritz nello Snowboard Cross ed entra definitivamente nel mito dello sport: dopo aver conquistato tre Coppe del Mondo ed il titolo olimpico del 2018, la bergamasca ha centrato in Engadina l’unico titolo che ancora mancava nella sua enorme carriera.

E l’ha fatto nel culmine di una stagione che stava assumendo contorni complicati: nel giorno più importante dell’inverno però Moioli ha saputo trovare grinta, determinazione, tecnica e coraggio per mettersi davanti a tutte e precedere di un soffio la britannica Charlotte Bankes nella sfida per l’oro, con la francese Julia Pereira De Sousa costretta ad accontentarsi del bronzo. Michela non ha sbagliato nulla, a St. Moritz. Sin dal turno di qualificazione di ieri, chiuso con il secondo tempo assoluto.

SUL TETTO DEL MONDOOOO! 🌍🥇🏂 Michela Moioli si prende l’unico titolo che le mancava in carriera: l’oro mondiale! 💫🇮🇹#Snowboard pic.twitter.com/MVtPEzuYdH — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 28, 2025

Oggi è stato un filotto vincente: prima nei quarti, prima in semifinale e soprattutto prima in finale. Un atto decisivo tutt’altro che facile da interpretare e da leggere, con Pereira De Sousa a provare la fuga sin da subito. Michela Moioli ha ricucito lo strappo, per poi infilare Bankes nel rettilineo finale e conquistare uno strepitoso titolo iridato. L’arrivo spalla a spalla, l’attesa per il responso del fotofinish e poi la sfrenata gioia e la corsa ad abbracciare il direttore tecnico Cesare Pisoni: sono tutte le emozioni sfociate dopo la consapevolezza di aver conquistato l’unico risultato che ancora le mancava.

Per Michela si tratta della settima medaglia mondiale complessiva: prima di oggi l’azzurra era salita in sei occasioni sul podio, quattro a titolo individuale (tre bronzi ed un argento) e due volte nella prova a squadre, con i secondi posti del 2019 e 2021. Per l’Italia si tratta del secondo titolo iridato della storia dell’SBX dopo quello di Luca Matteotti del 2015.

Una caduta in avvio dei quarti di finale ha invece messo fine al cammino di Lorenzo Sommariva, pronto a superare gli ottavi nella scia dell’australiano Lambert; out nel primo turno Omar Visintin, terzo nella propria batteria alle spalle dei francesi Chollet e Bozzolo. Il successo finale è andato al canadese Eliot Grondin che in finale ha avuto la meglio di Loan Bozzolo e dell’austriaco Alessandro Hämmerle.

Michela Moioli: “Non riesco a crederci”

“Non ho parole. Eravamo veloci, ci siamo allenati moltissimo. Ma dopo la botta nel training non pensavo di diventare campionessa del mondo. E’ davvero incredibile, voglio solo ringraziare tutti. Non riesco a credere di essere riuscita a diventare campionessa del mondo”, ha detto Michela Moioli al termine della gara.

