Nel gigante cade anche l'italiana Federica Brignone

Una rovinosa caduta a pochi metri dall’arrivo del gigante di Killington (Usa), toglie a Mikaela Shiffrin la gioia di vincere la centesima gara in Coppa del Mondo. La festa si trasforma in dramma perché la statunitense nel cadere ha riportato un problema al ginocchio ed è stata portata via con il toboga. A vincere è stata la svedese Sara Hector, secondo posto per la croata Zrinka Ljutic (+0″54). Completa il podio la svizzera Camille Rast (+1″05). Caduta anche per Federica Brignone, Asja Zenere 18esima (+3″62) e migliore delle italiane.

