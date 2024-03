E' l'ultimo della stagione, valido per le finali della Coppa del Mondo

Una grande Federica Brignone ha vinto anche lo slalom gigante di Saalbach, l’ultimo della stagione, valido per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Per l’azzurra è il trionfo numero 27 in coppa, podio numero 68. Con il tempo finale di 2’20″05 la valdostanza ha battito la neozelandese Alice Robinson di 1″37 e la norvegese Thea Louise Stjernesund di 1″67. Fa festa anche la svizzera Lara Gut Behrami, che con il decimo posto a 3″23 conquista in un solo colpo la Coppa del Mondo generale e la coppetta di specialità.

