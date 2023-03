La campionessa americana alla vittoria numero 87 in Coppa del Mondo: mai nessuno come lei

La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con il tempo di 1’41″77, davanti alla svizzera Holdener (+0″92) e alla svedese Swenn-Larsson (+0″95). Migliore delle azzurre Marta Rossetti, che ha chiuso 19esima.

Con questo successo Shiffrin sale a 87 vittorie in Coppa del Mondo, record assoluto nello sci: ha infatti superato le 86 vittorie della leggenda Ingemar Stenmark, che per tanti anni è sembrato irraggiungibile, scrivendo una nuova pagina nella storia dello sport.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata