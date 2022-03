Curtoni esce e la valdostana è campionessa: in gara chiude nona

Storica Federica Brignone a Lenzerheide. Sulla pista elvetica la carabiniera valdostana si è regalata la sfera di cristallo di supergigante con una gara d’anticipo, complice l’uscita della ‘rivale’ Elena Curtoni dopo poche curve. “Sono contentissima veramente. Finalmente riceverò la coppa sul podio! Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena”, le prime parole dell’azzurra, che al momento si trova al nono posto.

La gara è stata vinta da Romane Miradol Su un tracciato molto tecnico la francese ha sbaragliato la concorrenza completando la propria discesa in 1’19″87, davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (+0″38) e alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0″88). Quarta piazza per Marta Bassino, la migliore delle azzurre, che ha mancato il podio per appena due centesimi. Nella top ten anche Federica Brignone (nona). Fuori Nadia Delago.

