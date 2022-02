L'azzuro dopo l'ottavo posto in slalom speciale: "Guardandomi indietro ho fatto una grande avventura"

(LaPresse) – Giuliano Razzoli commenta l’ottavo posto nello slalom speciale ai Giochi di Pechino, nella gara vinta dal francese Clement Noel. “Il migliore è stato Noel, onore a lui. Io ho fatto un ottima gara ma non è bastata, sono andato vicino a un podio sognato. Lo sport ti insegna a credere nei sogni ma è bello anche se non si avverano. Poteva finire oggi con una medaglia ma non è arrivata, quindi non è ancora finito. Cercheremo di farlo finire bene. Se mi guardo indietro ho fatto una grande avventura, con alti e bassi ma mi sono sempre rialzato”, ha detto l’atleta emiliano.

