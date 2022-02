La campionessa azzurra racconta le sue emozione sul social network dopo la discesa libera

(LaPresse) “Argento vivo”. Sofia Goggia mostra così la sua medaglia conquistata nella discesa libera di Pechino 2022 in un video pubblicato sulle stories di Instagram. “Ho dato tutto. A Cortina sembrava andato tutto in fumo invece ho una medaglia d’argento che vale moltissimo. Mi dispiace per l’oro ma se mi avessero detto ieri che avrei fatto argento, avrei messo la firma”, ha aggiunto la campionessa bergamasca. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

