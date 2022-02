La scelta di volere Anthony Lobello come allenatore, che è anche suo marito, non era piaciuta alla Federazione: "Ho dimostrato con l'oro che era la scelta migliore"

“Milano-Cortina? Devono cambiare tante cose, se non cambiano mi vedrete in un’altra veste“. Lo ha detto Arianna Fontana, parlando a Casa Italia, all’indomani della vittoria nei 500 metri di short track ai Giochi di Pechino 2022. “Cosa deve cambiare? Adesso siamo concentrati su questo momento – ha proseguito – del futuro parleremo più avanti”. “Resto convinta della scelta di volere Anthony come allenatore. Ieri sera è stato dimostrato che è stata la scelta migliore”, ha aggiunto, parlando del suo coach, che è anche suo marito.

