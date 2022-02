La pattinatrice valtellinese bissa il successo di PyeongChang. Argento al'olandese Schulting, bronzo alla canadese Boutin

Arianna Fontana nella storia. La pattinatrice azzurra a Pechino 2022 si è confermata campionessa olimpica nei 500 metri di short track bissando il successo ottenuto a PyeongChang 2018. Per la spedizione italiana si tratta del primo oro in questa edizione dei Giochi Invernali, la quinta medaglia in assoluto.

Con questo successo l’atleta di Sondrio tocca quota dieci medaglie olimpiche, eguagliando Stefania Belmondo come atleta italiana più medagliata di sempre nei Giochi Invernali. Il primato assoluto appartiene allo schermidore Edoardo Mangiarotti a quota 13.

Fontana ha compiuto il sorpasso decisivo ai danni di Suzanne Schulting a tre giri dalla fine. L’argento è andato proprio all’olandese, il bronzo alla canadese Kim Boutin.

