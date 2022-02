Secondo Clarey. Bronzo per Mayer

Beat Feuz ha vinto la discesa libera maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il fuoriclasse svizzero ha tagliato il traguardo della pista di Yanqing con il tempo di 1’42″69, precedendo per appena 10 centesimi il francese Johan Clarey, sul podio olimpico a 41 anni. Bronzo all’austriaco Matthias Mayer, campione olimpico di discesa a Sochi 2014, distante 16 centesimi. Deludono Aleksander Kile e Marco Odermatt, rispettivamente quinto e settimo. In mezzo a loro Dominik Paris, sesto e migliore degli azzurri, a 52 centesimi dal vincitore. Quindicesima posizione per Matteo Marsaglia (+1″37), mentre Christof Innerhofer è uscito di scena dopo una manciata di secondi.

“Ho fatto del mio meglio, ho dato il massimo. Uno ci spera fino alla fine, ma non ce l’ho fatta”, ha detto Paris. “Guardando i video si può capire dove migliorare, io ho dato tutto ma non è stato abbastanza – ha aggiunto l’azzurro – Ho perso un po’ nella parte centrale, ho commesso un piccolo errore però non pensavo di perdere così tanto. Alla fine però è andata così. Il supergigante di domani? So di non essere in gran forma in superG, però chi lo sa, ogni tanto da un giorno all’altro le cose cambiano”. Paris infine si è complimentato con il vincitore Beat Feuz. “Negli ultimi anni è stato il miglior discesista, ha conquistato coppe e ha vinto tutto – ha concluso – Si vede che è l’atleta più completo”.

