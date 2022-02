L'oro è andato alla svedese Sara Hector

Arriva anche la quarta medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una straordinaria Federica Brignone ha vinto l’argento nello Slalom Gigante. L’oro è andato alla svedese Sara Hector, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami. Fuori già dalla prima manche la favorita Mikaela Shiffrin e l’azzurra Marta Bassino, che in lacrime ha detto “i miei Giochi non sono neanche cominciati”. Solo sesto invece Dominik Paris nella discesa libera, primo posto allo svizzero Beat Feuz, secondo al francese Johan Clarey. Quinto posto per l’italiano Emiliano Lauzi nella finale dello snowboard slopestyle: è il primo europeo in classifica, primo italiano di sempre nella finale di specialità.

