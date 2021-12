L'atleta piemontese torna sul podio

La Valanga Rosa adesso è al completo. Dopo l’acuto di Federica Brignone a St. Moritz, i piazzamenti sul podio di Elena Curtoni e la striscia incredibile di successi di Sofia Goggia, nell’Italsci torna a brillare anche la stella di Marta Bassino. Proprio nella disciplina a lei più congeniale, il gigante, dove l’anno scorso ha conquistato la coppetta di specialità. Nella gara bis di Courchevel, recupero della prova cancellata a Killington, l’azzurra allontana gli incubi e disputa due manches solide, che le valgono il terzo posto alle spalle dell’imprendibile Sara Hector, alla seconda vittoria in carriera a sette anni di distanza dalla prima, e di ‘Her Majesty’ Mikaela Shiffrin, che manca la doppietta sulle nevi francesi per 35 centesimi e deve ‘accontentarsi’ del 114° podio in Coppa del mondo.

“Un risultato che ci voleva, di cui avevo bisogno come già detto al termine della prima manche. Avevo bisogno di ritrovare la mia sciata, un po’ di fiducia: questo podio per me vale tanto, in un’ inizio di stagione più faticoso rispetto agli anni passati”, ha ammesso la sciatrice piemontese, al primo podio (il 18° complessivo) nell’anno che porta alle Olimpiadi di Pechino. Un terzo posto che le permette di scrollarsi di dosso le pressioni di questi mesi. “Sono felice, questo mi darà tanta consapevolezza di essere lì e potermela giocare – ha aggiunto – A Natale torno a casa, per poi passare a Lienz per chiudere al meglio e pensare al 2022”. Sicuramente con il cuore più leggero.

Il podio conquistato dall’atleta di Borgo San Dalmazzo salva la spedizione azzurra nella due giorni di Courchevel. Goggia, al pari di Curtoni, è uscita di scena nella prima manche. Uno ‘zero’ – il secondo di fila – che pesa parecchio nella classifica generale, che vede Shiffrin scavare un solco importante rispetto all’azzurra (750 punti contro 635), con Petra Vhlova, oggi quinta e ancora lontana dai suoi standard tra le porte larghe, terza a 342. Grande rammarico anche per Brignone, l’unica altra italiana ad accedere alla seconda run grazie a un settimo posto, che è scivolata a metà prova quando viaggiava su buoni tempi per un errore commesso sul muro. Dopo qualche giorno di pausa a Natale, la Coppa del Mondo femminile ripartirà da Lienz, in Austria, dove martedì 28 e mercoledì 29 dicembre sono previsti un gigante e uno slalom.

