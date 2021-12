La bergamasca ha preceduto l’americana Breezy Johnson e l’austriaca Mirjam Puchner

Una inarrestabile Sofia Goggia trionfa anche nella discesa libera della Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo di 1’41”71, la fuoriclasse bergamasca precede l’americana Breezy Johnson di 27 centesimi. Terza l’austriaca Mirjam Puchner a 91 centesimi. Per Goggia è la 15/a vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la settima consecutiva in discesa, la terza in altrettante gare disputate in questa stagione nella specialità più veloce, dopo la doppietta di Lake Louise. Per quanto riguarda le altre italiane, ottavo posto per Nadia Delago a 1”45, nono per Elena Curtoni a 1”52, 11esimo per Federica Brignone a 1”69, 18esimo per Francesca Marsaglia a 2”03, 22esimo per Marta Bassino a 2”27, 35esima Roberta Melesi a 3”13, mentre è uscita di pista Nicole Delago.

La 29enne atleta delle Fiamme Gialle ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie, dominando la competizione e consolidando sempre più la sua posizione in testa della classifica di specialità. Il quindicesimo successo in carriera, l’undicesimo in discesa, le consente di salire sul podio delle azzurre più vincenti di sempre, agganciando al terzo posto il mito Isolde Kostner, dietro solamente a Deborah Compagnoni e Federica Brignone, rispettivamente a 16 e 17 vittorie. Approfittando dell’assenza di Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia grazie alla quarta vittoria stagionale (compreso il SuperG di Lake Louise) è balzata in testa alla classifica generale con 535 punti, davanti proprio all’americana, ferma a 525. Terza posizione appannaggio di Petra Vhlova, anch’essa assente, a quota 340. Classifica di specialità che vede sempre Goggia al comando a 300 punti, seguita da Breezy Johnson a 240 e Mirjam Puchner con 152 punti.

