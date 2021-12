Altra vittoria per la bergamasca sulla pista canadese dopo i successi nelle due libere

Sofia Goggia non smette di stupire. La campionessa bergamasca concede il tris aggiudicandosi a Lake Louise anche il SuperG di Coppa del Mondo dopo aver conquistato le due discese disputate sulle nevi canadese. Per l’azzurra è la 14esima vittoria in Coppa del Mondo.

La tripletta era riuscita solo a Lindsey Vonn (2012, 2013 e 2016) e alla tedesca Katja Seizenger (1997).

L’azzurra, con il tempo di 1’18″28, ha preceduto di 11 centesimi sul traguardo, l’elvetica Lara Gut-Behrami e di 44 centesimi l’autriaca Mirjam Puchner. Quinta Federica Brignone, settima Elena Curtoni.

Goggia è campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018 e nel 2021 e di due medaglie mondiali.

Il “triplete” di Lake Louise permette all’Italia di toccare quota 104 successi nella storia dello sci alpino femminile. Goggia aggiorna il suo curriculum a 14 trionfi e avvicina il podio nella classifica all time dietro al duo Deborah Compagnoni/Federica Brignone e a Isolde Kostner.

Goggia tocca 35 podi complessivi in Coppa del Mondo e raggiunge nella classifica all time Piero Gros in settima posizione.

La graduatoria è guidata da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. Quarte a pari merito Deborah Compagnoni e Federica Brignone.

