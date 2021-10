La sciatrice azzurra si prepara alla nuova stagione: "Più pressioni dopo la vittoria della Coppa di Gigante? Io la vivo alla stessa maniera"

Marta Bassino si prepara alla nuova stagione agonistica. Una stagione speciale perché, oltre alla Coppa del Mondo, dal 4 al 20 febbraio 2022 a Pechino si terranno i Giochi Olimpici invernali.

“Più pressioni dopo la vittoria della Coppa di Gigante? Io la vivo alla stessa maniera, ogni stagione è a sé. Chiaramente parto con la consapevolezza di quello che è stato l’anno scorso, ma è come se partissi da zero”, ha dichiarato a LaPresse la sciatrice in vista del via della nuova stagione, che scatterà nel weekend da Soelden, e dell’appuntamento a cinque cerchi di Pechino. “Il focus nella mia mente so che è lì, però lo vedo ancora abbastanza in avanti, mancano tanti mesi e tante gare prima di arrivare lì”, ha spiegato. “Voglio cogliere ogni occasione per esprimermi al meglio, poi vediamo quello che viene. In Cina una gara al ‘buio’? Non abbiamo fatto le preolimpiche, sarà per tutti una cosa nuova. Vedremo lì quando indosseremo gli sci come sarà”.

Bassino ha anche parlato della situazione legata alla pandemia. “L’anno scorso c’era più preoccupazione, ogni giro di tamponi si rischiava, bisognava stare lontani da tutti. Quest’anno con i vaccini dovrebbe essere tutto più facile, ma comunque è giusto che continuino ad esserci controlli. A me non turba più di tanto”, ha spiegato la sciatrice azzurra in merito al rigido protocollo per contrastare il Covid che verrà adottato per i Giochi di Pechino 2022 e in questa stagione di Coppa del Mondo. “Dopo l’anno scorso in cui facevamo tamponi ogni tre giorni siamo pronti a tutto. Lo scorso inverno non so quanti ne avremmo fatti tra le gare e gli spostamenti nelle diverse località. Un controllo in più o uno in meno non è un problema”, ha concluso Bassino.

