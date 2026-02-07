Home > Sport > Rugby > Sei Nazioni di rugby, l’Italia supera la Scozia 18-15

Debutto positivo al Sei Nazioni per l’Italia, che supera 18-15 la Scozia al termine di una vera e propria battaglia sul manto dell’Olimpico colpito da una pioggia incessante.

Il successo matura dopo una prima frazione chiusa con un parziale di 15-7 per gli azzurri, grazie alle mete di Lynagh e Menoncello e con Garbisi che trasforma. Nella ripresa gli scozzesi tentano la rimonta, portandosi sino al 18-15 ma l’Italia difende bene e passa. Decisiva una mischia ordinata, dominante dall’inizio alla fine, con il pilone destro Simone Ferrari premiato player of the match.