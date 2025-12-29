Anthony Joshua, il pugile ferito in un incidente stradale in Nigeria

Il pugile britannico Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria in cui hanno perso la vita altre due persone. Lo riferiscono diversi media locali con tanto di video postato sui social in cui si vede l’atleta seduto in un veicolo distrutto tra i vetri in frantumi mentre viene soccorso, e successivamente caricato a bordo di un’ambulanza. Joshua, 36 anni, era passeggero di una Jeep Lexus che si è scontrata con un camion fermo sull’autostrada Lagos-Ibadan. Secondo il suo entourage il pugile è in buone condizioni fisiche, avendo riportato solo lievi ferite, sebbene siano in attesa di ulteriori informazioni.

Anthony Joshua being pulled out of a car after fatal car crash in Nigeria that left 2 dead pic.twitter.com/lwMGDqt5vP — Daily Loud (@DailyLoud) December 29, 2025

L’incontro tra Anthony Joshua e Jake Paul

Di recente Anthony Joshua ha preso parte all’incontro di esibizione, al Kaseya Center di Miami, contro lo YouTuber Jake Paul. Il 36enne di Watford ha vinto al sesto round mettendo ko il 28enne di Cleveland e causandogli la rottura della mascella. Grazie a questo trionfo, l’oro olimpico di Londra 2021 è riuscito a migliorare il bilancio personale con 29 vittorie su 33 incontri. Lo show ha permesso a entrambi i lottatori di guadagnare una cifra monstre di 92 milioni di dollari.