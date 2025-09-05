Mike Tyson torna sul ring

Mike Tyson è pronto a tornare sul ring dopo l’esibizione con il pugile youtuber Jake Paul dello scorso novembre, vinta ai punti da Paul. L’ex campione del mondo dei pesi massimi (60 anni il prossimo anno) nel 2026 se la vedrà con un altro mito del pugilato mondiale: Floyd Mayweather Jr, più giovane di 12 anni, e imbattuto. Si tratterà, ovviamente, di un’esibizione che, secondo il 48enne del Michigan, “darà ai fan ciò che desiderano”.

Mike Tyson contro Floyd Mayweather Jr

Entrambi fanno, infatti, parte della Hall of fame della boxe mondiale. L’annuncio è arrivato da Csi sport, che lancerà una partnership per la trasmissione in streaming e multimediale dell’evento, del quale, al momento, non si conoscono né la data né il luogo. “Quando Csi mi ha proposto di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: ‘Non succederà mai’”, ha raccontato Tyson, “ma Floyd ha detto di sì”.

Per l’ex campione mondiale dei pesi massimi “questo incontro è qualcosa che né il mondo né io avremmo mai pensato potesse accadere. Tuttavia, la boxe è entrata in una nuova era di imprevedibilità, e questo incontro è quanto di più imprevedibile ci sia. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà dannoso per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi ha firmato e si sta realizzando”.

Mayweather ha vinto titoli in cinque diverse categorie di peso. Nel suo ultimo incontro ufficiale in carriera ha affrontato, nel 2017, la stella dell’Mma Conor McGregor. “Faccio questo sport da 30 anni e non c’è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia eredità“, ha detto il 48enne, che in carriera ha vinto 50 incontri. “Sapete già che se farò qualcosa, sarà una cosa grandiosa e leggendaria. Sono il migliore nel mondo della boxe. Questa esibizione darà ai fan ciò che desiderano”, ha aggiunto.