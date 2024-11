L'ex campione dei massimi in vista del match di box della notte: "Non c'è alcun sentimento tra noi"

L’attesa sfida tra l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson, 58 anni, e il molto più giovane YouTuber diventato pugile Jake Paul, è già iniziata prima ancora di salire sul ring. “Penso che siano fan di Mike Tyson”, ha detto Paul, cercando di spiegare i fragorosi fischi che lo hanno accolto quando i due sono apparsi insieme per promuovere l’evento. “E io sono il nuovo arrivato, la bocca larga, la figura polarizzante”, ha aggiunto Paul. “Naturalmente le persone vogliono fare il tifo contro di me, e questo è fantastico per lo sport della boxe”, ha detto ancora Paul. Il primo incontro professionistico di Tyson in quasi 20 anni è in programma per venerdì sera nella casa dei Dallas Cowboys della Nfl. Si prevede una folla di almeno 60.000 persone, mentre Netflix offrirà l’incontro senza costi aggiuntivi a oltre 280 milioni di abbonati in tutto il mondo. Paul, 27 anni, è relativamente nuovo nello sport, l’ex influencer dei social media ha un record di 10-1 con sette KO per lo più contro atleti di arti marziali miste e pugili esperti. Interrogato sulla loro amicizia all’inizio della settimana, Tyson ha detto: “Non c’è alcun sentimento tra di noi”. E lo ha dimostrato schiaffeggiando Paul mentre si affrontavano dopo la pesatura giovedì sera.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

—

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

Tyson è sembrato offendersi per il modo in cui Paul si era avvicinato a lui per il faccia a faccia, ma non si è preoccupato di spiegare. “La discussione è finita”, ha detto Tyson, che ha registrato un peso di 103,4 kg, quando uno dei conduttori ha provato a fare una domanda. “Ora è una cosa personale”, ha urlato Paul in un microfono prima di uscire furiosamente dal palco. Paul ha registrato un peso di 102,9 kg.Tyson ha avuto un record di 50-6 con 44 ko quando si è ritirato dopo aver perso contro Kevin McBride nel 2005, dicendo di non avere più niente da dare allo sport. L’ultima volta che ha combattuto è stato in un’esibizione contro Roy Jones Jr. senza tifori durante la pandemia nel 2020. L’incontro con Paul era originariamente programmato per il 20 luglio, ma è stato posticipato quando Tyson ha dovuto essere curato per un’ulcera allo stomaco dopo essersi ammalato durante un volo in aereo.

