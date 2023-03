Le paorle di Alessandro Cerchi, manager del pugile milanese ricoverato in terapia intensiva dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento

“In questo momento Daniele è in coma indotto. Sempre stabile ma ogni giorno ci sono miglioramenti. Dobbiamo aspettare, ogni giorno c’è un piccolo miglioramento che aiuta a sperare. Le notizie per il momento sono positive”. Lo dice a LaPresse Alessandro Cerchi, manager di Daniele Scardina, il pugile ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Milano da martedì sera, dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento.

