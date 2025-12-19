Federica Pellegrini incinta: l’annuncio social della campionessa

“’Piovono Polpette’…Inaspettata, come le sorprese più belle … Ti aspettiamo piccolina…..”. Così, con un post su Instagram, Federica Pellegrini ha annunciato di essere di nuovo incinta, e che anche questa volta sarà una bambina. La Divina mostra il pancione in una foto in bianco e nero in cui si vedono anche le mani del marito, Matteo Giunta, e della loro primogenita Matilde. Dopo la nascita di Matilde, arrivata nel gennaio 2024, l’ex campionessa olimpica e il marito si preparano dunque ad accogliere la secondogenita.