Ariarne Titmus si ritira a 25 anni

La campionessa olimpica Ariarne Titmus ha annunciato a sorpresa, a soli 25 anni, il suo ritiro immediato dal nuoto professionistico. La quattro volte medaglia d’oro olimpica ha condiviso la notizia giovedì in un post su Instagram. La venticinquenne australiana ha spiegato di essersi resa conto che alcune cose nella sua vita ora sono più importanti del nuoto. “Ho sempre amato il nuoto, è la mia passione fin da bambina, ma credo di essermi presa questo periodo lontano dallo sport e di essermi resa conto che alcune cose nella mia vita, che sono sempre state importanti per me, ora sono solo un po’ più importanti del nuoto“, ha detto Titmus. “E va bene così”, ha aggiunto.

Alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, Titmus ha difeso con successo il suo titolo nei 400 metri stile libero, conquistando la sua terza medaglia d’oro individuale in carriera. Si ritira come detentrice del record mondiale nei 200 stile libero e con 33 medaglie internazionali, di cui otto alle Olimpiadi e quattro titoli mondiali.

Le medaglie di Ariarne Titmus alle Olimpiadi

Oro olimpico Tokyo 2020 – 200m sl, 400m sl

Argento olimpico Tokyo 2020 – 800m sl

Bronzo olimpico Tokyo 2020 – 4x200m sl

Oro olimpico Parigi 2024 – 400m sl, 4x200m sl

Argento olimpico Parigi 2024 – 200m sl

Bronzo olimpico Parigi 2024 – 800m sl

Le medaglie ai Mondiali

Budapest 2017 – bronzo nella 4×200 sl

– bronzo nella 4×200 sl Gwangju 2019 – oro nei 400m sl e nella 4x200m sl, argento nei 200m sl e bronzo negli 800m sl

– oro nei 400m sl e nella 4x200m sl, argento nei 200m sl e bronzo negli 800m sl Fukuoka 2023 – oro nei 400m sl e nella 4x200m sl, argento nei 200m sl, bronzo negli 800m sl

– oro nei 400m sl e nella 4x200m sl, argento nei 200m sl, bronzo negli 800m sl Hangzhou 2018 Mondiali in vasca corta – oro nei 200m sl e nei 400m sl, bronzo nella 4x50m sl e nella 4x200m sl