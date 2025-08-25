Alessandra Mao, la 14enne che batte i record di Federica Pellegrini

Alessandra Mao è la nuova stella del nuoto italiano che a 14 anni batte i record di Federica Pellegrini. La ragazzina veneta ha stupito tutti domenica 24 agosto nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Otopeni, in Romania, conquistando la medaglia di bronzo nei 200 stile libero alle spalle della 15enne cinese Yang Peigi (1’56″25) e della 16enne americana Rylee Erismann (1’56″76).

A lasciare a bocca aperta è soprattutto il crono: il suo 1’57″00 è il nuovo record italiano juniores, abbassando l’1’58″02 stabilito da Federica Pellegrini in semifinale alle Olimpiadi di Atene quando poi fu argento in 1’58″22, e il suo primato italiano ragazze di 1’58″86 registrato agli Assoluti di Riccione.

Sensazionale la prova dell’atleta del Team Veneto allenata da Andrea Fracconetti che sale al secondo posto tra le performer italiane con questi passaggi: 28″08, 57″74, 1’27″67 ed ultimo cinquanta in 29″33. Un tempo che riscrive la storia giovanile del nuoto italiano.

Chi è Alessandra Mao

Nata a Venezia il 7 marzo nel 2011, Alessandra Mao si forma sportivamente a Preganziol, nelle file del Team Veneto ASD, sotto la guida di Mattia Santi e Andrea Franconetti.

Nel 2024 pochi giorni prima di compiere 13 anni viene schierata nella squadra del Team Veneto per la staffetta 4×100 m stile libero ai campionati nazionali primaverili.

Ai campionati nazionali primaverili 2025 ottiene la prima affermazione assoluta, vincendo la gara dei 200 metri stile libero: iscrittasi con un personale attorno 2’03”, migliora già in batteria il record italiano ragazze (nuotando in 2’00″53) per poi far suo il titolo nazionale in 1’58″8

Esordisce a livello internazionale, prendendo parte agli europei giovanili di Šamorín (dove ottiene due ori e due argenti nelle staffette), all’EYOF di Skopje e ai Mondiali giovanili di Otopeni, nel corso dei quali vince tre medaglie di bronzo nei 200 m stile libero, nella 4×200 m stile libero e nella 4×100 m stile libero mista.