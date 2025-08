Mondiali nuoto 2025, Benedetta Pilato bronzo nei 50 rana

Ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2025 di Singapore. Benedetta Pilato ha vinto il bronzo nella finale dei 50 metri rana con il tempo di 30″14. Medaglia d’oro per la lituana Ruta Meilutyte in 29″55, argento per la cinese Qianting Tang in 30.03. Quarto posto per l’altra azzurra Anita Bottazzo in 30″21. Per Pilato è la quinta medaglia iridata in carriera sulla distanza dei 50 rana.

Pilato: “Contentissima per quinta medaglia ai Mondiali, vale tanto”

“Sono contentissima, è la ciliegina di una torta che in realtà non c’era”, ha commentato la nuotatrice ai microfoni di RaiSport. “Il tempo è quello che è, ma era importante mettere la mano davanti. Riconfermarsi non è mai semplice e questa medaglia di bronzo vale tanto. Ho sempre raccontato le difficoltà, ma sono sempre qui a provarci”, ha aggiunto la campionessa azzurra sempre sul podio nei 50 fin da quando ha esordito a livello internazionale a soli 14 anni. “Il tempo non è incredibile, ma sono molto contenta per come ho vissuto questa finale. Mi sono allenata molto e sono soddisfatta della mia stagione”, ha aggiunto sempre a Rai Sport, Anita Bottazzo, giunta quarta.