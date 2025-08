Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. Curtis ottava

Thomas Ceccon si riscatta dopo l’eliminazione nei 200 dorso e conquista la finale nei 100 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore, L’azzurro ha chiuso al terzo posto la sua batteria con il tempo di 50″42, nuovo record italiano (cancellato il 50″64 di Pietro Codia) ed entra in finale con il quinto tempo assoluto. Noè Ponti vince in rimonta la semifinale dell’azzurro con 50″18, secondo Liendo con 50″24.

“Sono molto allenato e in forma, era una gara che non dovevo neanche fare, meno di così è difficile, non penso di riuscire a passare ancora più più forte. Sono contento e basta, non essere entrato nei 200 dorso mi ha portato a fare bene il 100, sono riuscito a risollevarmi, sono tempi che non ti aspetti e capitano ogni tanto. Bene, moto bene”. Così Thomas Ceccon, a Sky Sport, dopo l’accesso in finale nei 100 farfalla ai Mondiali di Singapore. L’obiettivo podio non è facile.

“I primi tre sono più forti di me, hanno un ritorno migliore del mio ma mai dire mai. Oggi mi sono buttato e domani farò uguale. Sarà una gara chiusa ma l’importante era entrare finale, per di più ci sono riuscito con record italiano”, ha aggiunto. “Se sono stupito? Qui ai Mondiali avevo quasi finito tranne la staffetta, è una gara dove sono più libero mentalmente. Volevo fare bene. Ripeto, sono quelle gare dove mentalmente si è più liberi e fai meglio”, ha concluso.

Sara Curtis chiude ottava

Sara Curtis ha chiuso all’ottavo posto nella finale mondiale nei 100 sl a Singapore. Oro all’olandese Marrit Steenbergen, con 52″56, argento per l’australiana Mollie O’Callaghan con 52″67, terza la statunitense Torri Huske con 52″89. L’azzurra, prima italiana ad approdare ad una finale mondiale nei 100 sl, è partita bene ma ha avuto un calo sensibile nel finale non riuscendo a migliorarsi chiudendo con 53″41.

“E’ mancato il ritorno, bisogna lavorare di più, alla fine ero morta. Delusione? No, sono delusa ma stanca, chiaro che l’obiettivo era la finale e la medaglia la sognano tutti ma un giorno arriverò per me. I risultati arriveranno” ha detto Curtis.

Gli altri azzurri in gara

Zazzeri fuori dalla finale. Leonardo Deplano va in finale nei 50 stile libero.

L’azzurro ha chiuso la sua semifinale con il terzo tempo in 21″59, preceduto dal serbo Andrej Barna (21″45) e il russo Egor Kornev (21″51). Deplano accede con il quinto crono complessivo alla finale che invece sfugge a Lorenzo Zazzeri, settimo nella sua semifinale in 21″87.

In finale nei 50 farfalla anche Silvia Di Pietro.