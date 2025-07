Mondiali di nuoto 2025, programma del 29 luglio: orari e dove vederli in tv

È Thomas Ceccon il grande protagonista del programma di oggi, 29 luglio, dei Mondiali di nuoto 2025 a Singapore. L’azzurro dopo il bronzo sui 50 delfino, va caccia dell’oro sui 100 dorso la gara della quale è campione olimpico in carica e detentore del record del mondo. Grande curiosità anche per Carlos D’Ambrosio, astro nascente del nostro stile libero. Il 18enne veneto, grande protagonista della staffetta d’argento 4×100, oggi sarà in gara nella finale dei 200 stile libero raggiunta dopo aver fatto segnale il record italiano assoluto in 1’45”23.

Per quanto riguarda il panorama femminile, occhi puntati su Simona Quadarella nella finale dei 1.500 metri: l’azzurra punta al podio anche se le rivali sono fortissime. Una su tutte la solita Katie Ledecky. Può gareggiare infine senza pressioni Anita Bottazzo sui 100 rana: la qualificazione alla finale è già stata superiore alle attese e ore l’azzurra può provare un’ulteriore sorpresa.

Ieri sono arrivate due medaglie dagli azzurri in vasca: Thomas Ceccon si è preso il bronzo sui 50 delfino mentre Martinenghi, campione olimpico in carica, ha centrato l’argento sui 100 rana battuto solo dal cinese Qin Haiyang. “Mi dispiace, potevo valere qualcosa in meno se fossi stato più in forma. Ma sono al settimo cielo comunque”, le parole dopo la gara di ieri di Martinenghi.

Gli orari delle finali degli azzurri

Ore 13.02 finale dei 200 stile libero uomini: in vasca Carlos D’Ambrosio (RI 1’45″23 di Carlos D’Ambrosio in semifinale;)

Ore 13.11 finale dei 1.500 stile libero donne: in vasca Simona Quadarella (RI 15’40”89 di Simona Quadarella del 23/07/2019 a Gwangju)

Ore 13.35 semifinali 50 rana uomini: in vasca Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi (RI 26″27 di Ludovico Blu Art Viberti del 27/06/2025 a Roma)

Ore 13.56 finale dei 100 dorso uomini: in vasca Thomas Ceccon (RM-RE-RI 51″60 di Thomas Ceccon del 20/06/2022 a Budapest)

Ore 14.27 semifinali 200 farfalla uomini: in vasca Alberto Razzetti e Federico Burdisso (RI 1’54”28 di Federico Burdisso del 19/05/2021 a Budapest)

Ore 14.40 finale 100 rana donne: in vasca Anita Bottazzo (RI 1’05″44 di Benedetta Pilato del 21/06/2024 a Roma)

Dove vederli in tv

In tv i Mondiali di nuoto 2025 si possono guardare su Rai 2 e Rai Sport, sul canale 211 su Sky Sport. Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW

Tuffi: Pellacani e Pizzini quinte dai 3 metri sincro

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini si classificano quinte nei tuffi da tre metri sincro, con un punteggio di 279.27, migliore di quello da 263.70 che gli era valso il quarto posto ad Antalya. La medaglia d’oro va alle cinesi Chen Jia e Chen Yiwen con 325.20, seguite dalle britanniche Yasmin Harper e Scarlet Mew Jensen (argento con 298.35), mentre il bronzo va alle gemelle messicane Lia Yatzil e Mia Zazil Cueva Lobato (294.36). “Soddisfatte del punteggio soprattutto – spiega Pellacani – perché abbiamo iniziato a tuffarci insieme da poco tempo e quindi rappresenta un ottimo viatico. Siamo felicissime ma sappiamo che c’è da migliorare nei liberi, per poter crescere ancora di più”. Secondo Pizzini le due hanno “disputato una gara di caratura mondiale. Come ha detto lei Pellacani ndr) : questa coppia ha grandi margini di miglioramento, essendo nata veramente da poco”.