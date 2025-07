Mondiali nuoto artistico 2025, Pelati e Ruggiero bronzo nel tecnico

Per Pelati è il secondo bronzo in pochi giorni

E’ un battito di bronzo. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero salgono sul podio con 228.0275 nel doppio tecnico di nuoto artistico con il quale avevano già conquistato la stessa medaglia agli europei a Funchal il 2 giugno (205.9059).

Gli azzurri restano ancora una volta dietro agli spagnoli Luna Mireia Hernandez e Dennis Gonzalez Bon, secondi con 230.4634 punti; ma battono i britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, quarti con 226.0899 punti, che li avevano preceduti in Portogallo. Vincono i russi sotto bandiera neutrale Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev (NAB) 233.2100.

Il tema è appunto il battito cardiaco che in avvio di routine risuona nella vasca, entra nello stomaco e nella testa. La musica è l’Intros 3 di Audiomachine con coreografa di Anastasia Ermakova.

Per Filippo Pelati, diciotenne di Lagosanto (40 chilometri da Ferrara), allenato da Beatrice Casalini e Silvia Costa per Fiamme Oro e Uisp Bologna e dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo per la nazionale, è la seconda medaglia dopo l’altro bronzo di lunedì nel singolo libero.

Per Lucrezia Ruggiero, 25 anni da poco compiuti, allenata da Roberta Farinelli per Aurelia Nuoto e Fiamme Oro, e da Linda Cerruti e il direttore tecnico Patrizia Giallombardo in nazionale, è la seconda superprastazione in meno di nove ore, dopo il brillante terzo posto guadagnato nel preliminare del duet tecnico in coppia con Enrica Piccoli.

La loro routine degli azzurri ci porta nel cuore pulsante delle emozioni: ogni gesto, ogni figura è scandita da un battito. È il ritmo della vita, della tensione, del legame tra due corpi che vibrano all’unisono.

L’altro bronzo di Filippo Pelati

Il 21 luglio Italia a medaglia a Singapore dove sono in corso i Mondiali di nuoto artistico. Il 18enne Filippo Pelati, all’esordio in una competizione iridata, ha vinto il bronzo nel solo libero maschile. L’atleta azzurro ha totalizzato 213.9850 punti, piazzandosi alle spalle del russo Aleksandr Maltsev, oro con 229.5613 punti, e del cinese Guo Muye, argento con 220.1926 punti.

Pelati aveva dedicato la medaglia ai suoi genitori.