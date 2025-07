Mondiali nuoto 2025: Filippo Pelati bronzo nell’artistico nel solo libero

Italia a medaglia a Singapore dove sono in corso i Mondiali di nuoto artistico. Il 18enne Filippo Pelati, all’esordio in una competizione iridata, ha vinto il bronzo nel solo libero maschile. L’atleta azzurro ha totalizzato 213.9850 punti, piazzandosi alle spalle del russo Aleksandr Maltsev, oro con 229.5613 punti, e del cinese Guo Muye, argento con 220.1926 punti.

La dedica: “Medaglia per i miei genitori”

Una medaglia “dedicata ai miei genitori che mi hanno sempre aiutato e sostenuto”, ha dichiarato il giovane ferrarese, che si è esibito sulle note di ‘L’Uccello di fuoco’ di Igor Stravinskij in una coreografia di Anastasia Ermakova. “Sono molto emozionato perché per me è un onore vestire questi colori e portarli in acqua – ha aggiunto Pelati – Sto raggiungendo risultati che ho sempre sognato. Ero determinato in questi giorni ma mai mi sarei aspettato una medaglia iridata. L’ho conquistata non per demerito degli altri ma perché ho eseguito bene l’esercizio che abbiamo preparato in questi mesi con i tecnici”. Si è anche preso la rivincita sullo spagnolo Jordi Caceres Iglesias che lo aveva battuto agli europei a Funchal e che ha chiuso quinto (202.0400) e si lascia di novo alle spalle il giapponese naturalizzato britannico Ranujo Tomblin.