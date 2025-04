Studierà all'Università della Virginia

Sara Curtis, giovane promessa del nuoto azzurro, annuncia una svolta per la sua carriera sportiva e non solo: “Sono così felice di annunciare il mio impegno verbale per continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso l’Università della Virginia!”. La neo primatista italiana dei 50 e 100 sl andrà infatti a studiare negli Stati Uniti dove potrà anche gareggiare nel circuito universitario, insieme ad atleti già di altissimi livello.

“Vorrei ringraziare la mia famiglia, gli amici e gli allenatori per avermi sostenuto in questa decisione. Sono incredibilmente felice per questa fantastica opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto! Forza Hoos!”, ha aggiunto Curtis in un post con tanto di foto che la ritrae sorridente con una maglia dell’Università della Virginia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Curtis (@ssaracurtis)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata