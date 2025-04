La ragazzina terribile ha tolto a Federica Pellegrini il primato sui 100 stile datato 2016

Sara Curtis è il nome nuovo del nuoto italiano, colei che ha tolto alla grande Federica Pellegrini il record sui 100 stile e che oggi (16 aprile) ha anche migliorato il suo vecchio primato sui 50 stile. La 18enne piemontese ha fatto segnare i suoi nuovi record nel corso degli assoluti primaverili di Riccione: 53”01 il nuovo primato sui 100 stile (battuto di 17 millesimi il vecchio record datato 2016) e 24”52 il nuovo primato sui 50 stile (il precedente era suo in 24”56). E sono solo gli ultimi record della ragazzina terribile che già da anni macina primati e medaglie nelle categorie juniores, e non solo, sulle distanze corte nello stile libero e nel dorso.

Sara Curtis, la mamma nigeriana e il papà italiano

Sara nasce il 19 agosto 2006 a Savigliano, comune in provincia di Cuneo, da papà Vicenzo e mamma Helen, ex atleta originaria della Nigeria. A livello giovanile vanta cinque medaglie mondiali e quindici medaglie europee (di cui dieci d’oro). Debutta da senior già nel 2023 e agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania, conquista subito due medaglie, in staffetta.

Sara Curtis, i record

Sulla velocità nel dorso e nello stile libero ha già riscritto la storia del nostro nuoto al femminile. Suo il record nei 50 sl in vasca lunga 24”52 e in vasca corta 23”77. È la primatista anche dei 50 dorso in vasca corta (26”03) oltre che dei già citati 100 stile in 53”01

