Federico Bicelli ha vinto la medaglia d’oro nei 400 stile libero, categoria S7, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’atleta azzurro ha nuotato in 4’38″70 precedendo l’ucraino Andrii Trusov, argento in 4’40″17, e l’argentino Inaki Basiloff, bronzo in 4’40″27.

