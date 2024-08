Immediate le scuse del telecronista: "La telecamera ha staccato sul sorpasso e mi sono perso"

Gaffe durante la telecronaca della 10 km di nuoto di fondo di Parigi 2024 su Eurosport. Il telecronista, senza dubbio non aiutato dalla poca limpidezza delle acque della Senna in cui si è svolta la gara, nei momenti finali ha confuso l’ungherese Bethelem, vincitore della medaglia di bronzo, con l’italiano Gregorio Paltrinieri, parlando di “sfida in casa Italia” per la medaglia. Immediata la correzione dell’errore appena Betlehem ha tagliato il traguardo, e immediate anche le scuse del giornalista, Gianmario Bonzi. “Chiedo venia errore grave oggi. Purtroppo la telecamera ha staccato sul sorpasso e mi sono perso. Il problema di non commentare mai le gare di fondo. Chiedo scusa“, ha scritto su Facebook.

“Sfida in casa Italia” Un minuto di silenzio per i commentatori di @Eurosport_IT che hanno commentato per mezz’ora pensando che Paltrinieri fosse tra i primi. E invece era un ungherese.#Parigi2024 #greg #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/wbjXFIxgG1 — Giacomo Dusina (@giduso) August 9, 2024

