La 24enne ha partecipato ai Giochi: "L'unica cosa che abbiamo è la nostra resistenza"

Valerie Tarazi è una nuotatrice palestinese-americana di 24 anni che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi e ritiene che il modo migliore per combattere per il suo Paese sia quello di gareggiare. “Combatto per il mio Paese attraverso lo sport, è il modo più pacifico per me di combattere”, ha detto Tarazi, una degli otto atleti che rappresentano i territori palestinesi ai Giochi. Il presidente del Comitato Olimpico Palestinese, Jibril Rajoub, ha dichiarato da ottobre, secondo le stime, sono morti circa 400 atleti di vario livello.

“L’unica cosa che i palestinesi hanno è la loro resistenza. Nessuno può toglierci la nostra identità”, ha detto Tarazi, che è nata e cresciuta negli Stati Uniti come figlia della diaspora palestinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata