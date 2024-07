"È stato molto stressante, non è semplice rimanere concentrati", ha aggiunto il nuotatore azzurro

Il nuotatore Paolo Conte Bonin, protagonista ieri della staffetta 4×100 maschile sl che ha conquistato il bronzo ai Giochi di Parigi 2024, ha parlato a Casa Italia con i giornalisti: “L’emozione è indescrivibile, devo ancora realizzarla del tutto. Sicuramente è anche un punto di partenza per gare e manifestazione future, dove fare speriamo ancora meglio. Il tutto è stato molto stressante, abbastanza teso: non è semplice rimanere concentrati, sia per conquistare prima un posto finale, poi per farla è impegnativo. Ci alleniamo in ogni per questo, per cui è doveroso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata