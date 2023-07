Le azzurre perdono 16-12. Coach Silipo: "Mai pienamente nel vivo del match". Sabato in programma gli ottavi contro la Nuova Zelanda

Il Setterosa perde per 16-12 lo scontro diretto contro la Grecia per il primato del girone C contro le vicecampionesse europee. Ora l’Italia giocherà gli ottavi di finale di questi Mondiali di Fukuoka contro la terza del girone D (probabilmente la Nuova Zelanda) sabato 22 luglio alle 10.00 italiane. Subito sotto nel punteggio, l’Italia recupera fino al 5-4. Poi un rigore dubbio allo scadere del primo tempo (l’arbitro Peris sta cinque minuti al var) consente alla Grecia di aprire un break di 4-0 tra primo e secondo tempo che indirizza la partita. Attacco che non incide (sbagliate due occasioni in doppio extraman) e mancata capacità di reagire ai colpi di Eleftheriadou (tris e mvp) e compagne. La Grecia, che aveva battuto le azzurre in semifinale europea a Spalato, ha sempre gestito il vantaggio andando avanti anche di sei reti. Per il Setterosa ora pronta reazione al prossimo turno, preludio di un quarto di finale da brivido con le triolimpioniche degli Stati Uniti.

Coach Silipo: “Mai pienamente nel vivo del match”

Il commento del ct azzurro Carlo Silipo: “Nel primo tempo siamo andati subito in affano su ogni loro ripartenza. Abbiamo preso cinque reti di cui tre in controfuga. Abbiamo reagito, ma c’è mancata la forza per per farlo completamente. Ora faremo un’analisi approfondita prima dell’ottavo di finale. Non so se il problema sia psicologico, ma non siamo mai stati nel vivo della partita che avevamo prerarato bene alla vigilia. Forse la tensione ha creato un brutto scherzo alle ragazze. Quello che si è visto oggi non è il vero Setterosa; ora dovremo recuperare le energie in vista dell’ottavo di finale e poi solo allora penseremo all’eventuale quarto di finale con le olimpioniche degli Stati Uniti“.

